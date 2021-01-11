Масштабные учения танкистов начались в Челябинской области 

«В ходе практических действий уральские танкисты отрабатывают скоростной марш-подход в район боя, маневрирование в обороне с боевой стрельбой. Также танковым экипажам предстоит отразить контратаки противника в дневное и ночное время, действуя при поддержке мотострелковых и артиллерийских подразделений», — передает ТАСС сообщение пресс-службы.