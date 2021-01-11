Новый «Солнцепек» получил цифровую аппаратуру связи и навигации 

Модернизированная тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» получила цифровую аппаратуру связи и навигации. сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех»).
«На боевой машине установлена встроенная динамическая защита, а также спутниковая система стандарта GPS/ГЛОНАСС, которая позволяет определять точное время, географические координаты, высоты над уровнем моря, а также графически отображать положение объекта на электронной карте. Кроме этого, система получила новую современную радиостанцию Р-168 и аппаратуру коммутации и управления», — передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Как отметили в УВЗ, к концу декабря 2020 года Омский завод транспортного машиностроения (входит в УВЗ) выполнил гособоронзаказ на капитальный ремонт с модернизацией партии ТОС-1А.
«Сегодня ТОС-1А имеется на вооружении у нескольких стран мира и входит в пятерку самых популярных у иностранных заказчиков российских образцов сухопутной военной техники», — проинформировали в пресс-службе.
Напомним, в ноябре 2017 года сообщалось, что предприятие «Омсктрансмаш» (входит в корпорацию «Уралвагонзавод») проводит масштабную модернизацию парка российских тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», в ходе которой, в частности, на систему устанавливается динамическая защита и новая пусковая установка.