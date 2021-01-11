Новый «Солнцепек» получил цифровую аппаратуру связи и навигации 

«На боевой машине установлена встроенная динамическая защита, а также спутниковая система стандарта GPS/ГЛОНАСС, которая позволяет определять точное время, географические координаты, высоты над уровнем моря, а также графически отображать положение объекта на электронной карте. Кроме этого, система получила новую современную радиостанцию Р-168 и аппаратуру коммутации и управления», — передает ТАСС сообщение пресс-службы.