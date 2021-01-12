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Москва

СМИ назвали угрозу авианосцам ВМС США со стороны России 

News.ru и ещё 2 50 минут назад
Россию сочли «реальной угрозой» для американских авианосцев
Фото: US Navy/Global Look Press
«Реальная угроза» нависла над авианосцами ВМС США, которых называли владыками морей, после появления новых ракет в России и Китае.
Такое мнение высказало издание Business Insider. Отмечается, что Россия в конце 2020 года провела очередной испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Китай же впервые показал возможности своих баллистических ракет, когда выпустил их по движущемуся кораблю-мишени в Южно-Китайском море.

Испытания — лишь последнее свидетельство того, что американские авианосцы, долгое время считавшиеся владыками морей, вскоре могут столкнуться с реальной угрозой своему существованию, — отметил автор публикации.

Он считает, что гиперзвуковые ракеты слишком быстры, что не позволяет эффективно на них реагировать противоракетной обороне. Способность же таких ракет менять траекторию полёта делает практически невозможным их перехват.
Истинные возможности нового противокорабельного вооружения России и Китая всё ещё неизвестны, но недавние испытания доказывают, что авианосцы ВМС США могут вскоре лишиться безоговорочного господства, — подчеркнул автор.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ВМС США начнут использовать новую модель поведения при контактах с военными кораблями России и Китая. В докладе Пентагона, подписанном главами корпуса морской пехоты, ВМС и сил береговой охраны, говорится, что «основанный на правилах мировой порядок снова находится под угрозой, а уровень глобальной безопасности радикально изменился с 2015 года».
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Комментарии 22
Армия , В мире , Оружие , Авианосцы , Пентагон , Китай , Москва , Пекин , США
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