Россию сочли «реальной угрозой» для американских авианосцев

Китае. «Реальная угроза» нависла над авианосцами ВМС США , которых называли владыками морей, после появления новых ракет в России

Такое мнение высказало издание Business Insider. Отмечается, что Россия в конце 2020 года провела очередной испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Китай же впервые показал возможности своих баллистических ракет, когда выпустил их по движущемуся кораблю-мишени в Южно-Китайском море.

Испытания — лишь последнее свидетельство того, что американские авианосцы, долгое время считавшиеся владыками морей, вскоре могут столкнуться с реальной угрозой своему существованию, — отметил автор публикации.

Он считает, что гиперзвуковые ракеты слишком быстры, что не позволяет эффективно на них реагировать противоракетной обороне. Способность же таких ракет менять траекторию полёта делает практически невозможным их перехват.

Истинные возможности нового противокорабельного вооружения России и Китая всё ещё неизвестны, но недавние испытания доказывают, что авианосцы ВМС США могут вскоре лишиться безоговорочного господства, — подчеркнул автор.