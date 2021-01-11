В Кузбассе прошли учения мотострелков

Мотострелки в Сибири уничтожили бронетехнику и живую силу условного противника. Масштабные учения прошли на полигоне Юргинский в Кемеровской области.
С помощью беспилотников «Орлан-10» военнослужащие обнаружили колонну танков и БМП и с ходу открыли по ней огонь.
Цели были уничтожены на расстоянии от 800 до 1200 метров. После атаки мотострелковые подразделения также ликвидировали разрозненные силы противника из стрелкового оружия.
Всего в учениях было задействовано около 500 военнослужащих и более 30 единиц техники.