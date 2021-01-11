Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Мотострелки уничтожили «вражеские» танки и БМП в Кузбассе 

ТК «Звезда» 48 минут назад
В Кузбассе прошли учения мотострелков
Фото: ТК «Звезда»
Мотострелки в Сибири уничтожили бронетехнику и живую силу условного противника. Масштабные учения прошли на полигоне Юргинский в Кемеровской области.
С помощью беспилотников «Орлан-10» военнослужащие обнаружили колонну танков и БМП и с ходу открыли по ней огонь.
Цели были уничтожены на расстоянии от 800 до 1200 метров. После атаки мотострелковые подразделения также ликвидировали разрозненные силы противника из стрелкового оружия.
Всего в учениях было задействовано около 500 военнослужащих и более 30 единиц техники.
Видео дня. Странный памятник «беременной» Терешковой критикуют в Сети
ТК «Звезда»: последние новости
ВКС РФ в 2021 году перевооружат первый полк на новые ЗРК С-350 «Витязь» ВКС РФ в 2021 году перевооружат первый полк на новые ЗРК С-350 «Витязь» СМИ узнали о существовании подразделения ВС Британии против инопланетных угроз СМИ узнали о существовании подразделения ВС Британии против инопланетных угроз СМИ Ирана окрестили «Сармат» российским «посланием» Джо Байдену СМИ Ирана окрестили «Сармат» российским «посланием» Джо Байдену
Армия , Кемеровская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Чубайс улетел в Африку
01:29
Чубайс улетел в Африку
Общество Политика
Протестующие перекрыли трассу Пашиняну
00:37
Протестующие перекрыли трассу Пашиняну
В мире Политика
Родители едва не убили сына под колесами иномарки
00:56
Родители едва не убили сына под колесами иномарки
Происшествия
Шварценеггер сравнил штурм Капитолия с Хрустальной ночью
00:39
Шварценеггер сравнил штурм Капитолия с Хрустальной ночью
В мире Политика
Появилось видео работы комплекса Уран-6 в Карабахе
00:38
Появилось видео работы комплекса Уран-6 в Карабахе
Армия
Загрузка ракеты «Ярс» в шахту попало на видео
02:00
Загрузка ракеты «Ярс» в шахту попало на видео
Армия
Рождество в Главном Храме ВС РФ попало на видео
03:27
Рождество в Главном Храме ВС РФ попало на видео
Армия
Маск стал богатейшим человеком и попал на видео
00:51
Маск стал богатейшим человеком и попал на видео
В мире
Последствия схода лавины под Норильском на видео
02:07
Последствия схода лавины под Норильском на видео
Происшествия
Подготовка к аномальным морозам в Москве на видео
02:30
Подготовка к аномальным морозам в Москве на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение