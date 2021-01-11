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Москва

СМИ: Индия направит в Россию военных специалистов для обучения эксплуатации С-400 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Индия направит в Россию военных для обучения эксплуатации С-400
Фото: Reuters
Первая группа в составе 100 индийских военных специалистов и военнослужащих в конце января отправится в Россию для обучения эксплуатации и боевому применению зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф". Об этом в понедельник сообщила газета The Times of India со ссылкой на индийское министерство обороны.

"В преддверии поставок С-400, которые начнутся в сентябре-октябре, большая группа представителей Вооруженных сил (ВС) Индии в последнюю неделю января будет направлена в Россию для обучения работе и обслуживанию комплексов С-400, — цитирует издание заявление представителей оборонного ведомства. — Через несколько месяцев в РФ с этой же целью отправится вторая группа военнослужащих. Первый полковой комплекс ЗРС С-400 планируется принять на вооружение ВС Индии в конце 2021 года или в начале 2022 года. Контракт с Россией о поставках этих систем ПВО будет выполнен к 2025 году".

По словам источников, российские ракеты "Триумф" "произведут революцию в системе ПВО Индии, они будут дислоцированы в западном, северном и восточном регионах Индии, учитывая угрозы как со стороны Китая, так и Пакистана".
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Индия уже выплатила России "существенный" авансовый платеж по контракту о поставках С-400. Остальные платежи будут осуществлены после создания механизма, который позволит обойти режим санкций США за покупку С-400, отмечает The Times of India.
Нью-Дели объявил о намерении приобрести С-400 еще в 2015 году. Контракт на поставку пяти полковых комплексов ЗРС С-400 "Триумф" стоимостью 5,43 млрд долларов был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года.
С-400 "Триумф" является российской зенитной ракетной системой большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать самолеты и крылатые ракеты, на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с, способна уничтожать цели на высоте до 30 км. Разрабатывалась в НПО "Алмаз" с середины 1980-х годов, генеральный конструктор — Александр Леманский.
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Комментарии 6
Армия , Владимир Путин , НПО "Алмаз" , Министерство обороны , Газета The Times , Индия , Москва , Нью-Дели , США
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