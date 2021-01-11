Индия направит в Россию военных для обучения эксплуатации С-400

"В преддверии поставок С-400, которые начнутся в сентябре-октябре, большая группа представителей Вооруженных сил (ВС) Индии в последнюю неделю января будет направлена в Россию для обучения работе и обслуживанию комплексов С-400, — цитирует издание заявление представителей оборонного ведомства. — Через несколько месяцев в РФ с этой же целью отправится вторая группа военнослужащих. Первый полковой комплекс ЗРС С-400 планируется принять на вооружение ВС Индии в конце 2021 года или в начале 2022 года. Контракт с Россией о поставках этих систем ПВО будет выполнен к 2025 году".

По словам источников, российские ракеты "Триумф" "произведут революцию в системе ПВО Индии, они будут дислоцированы в западном, северном и восточном регионах Индии, учитывая угрозы как со стороны Китая, так и Пакистана".

Индия уже выплатила России "существенный" авансовый платеж по контракту о поставках С-400. Остальные платежи будут осуществлены после создания механизма, который позволит обойти режим санкций США за покупку С-400, отмечает The Times of India.

Нью-Дели объявил о намерении приобрести С-400 еще в 2015 году. Контракт на поставку пяти полковых комплексов ЗРС С-400 "Триумф" стоимостью 5,43 млрд долларов был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года.