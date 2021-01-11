Солдат-срочник из Тувы Шойгу пожаловался на дискриминацию 

Сослуживцы дискриминируют солдат-тувинцев по национальному признаку. Об этом, как сообщает «Тайга.инфо», рассказал один из них — по фамилии Шойгу.

Молодой человек проходит срочную службу в городе Ростове Ярославской области . На днях он опубликовал в своем инстаграме видеообращение, в котором пожаловался на то, что командование войсковой части «третирует» его и еще пятерых солдат за то, что они тувинцы и носят фамилию Шойгу.

«По поводу обращения нашего земляка, мы занимаемся, и через военное командование мы выясним объективность ситуации. Нас, тувинцев, командиры всех времен, в том числе и на войне, выделяли как отличных воинов с военной выправкой и умением выносить тяготы и лишения военной службы», — написал на своей странице во «ВКонтакте» глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Осенью 2019 года, как сообщал «Рамблер», срочник Шамсутдинов застрелил двоих офицеров и шестерых сослуживцев на территории воинской части в поселке Горный Забайкальского края. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В марте Читинский военный гарнизонный суд признал рядового Руслана Мухатова виновным по делу о неуставных отношениях, одним из потерпевших по которому проходил Шамсутдинов. Он был приговорен к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тысяч рублей.