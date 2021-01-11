Появилось видео работы комплекса Уран-6 в Карабахе 

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Специалисты Международного противоминного центра продолжают работу по разминированию территории Нагорного Карабаха. В ходе разминирования и очистки окраин Степанакерта российские миротворцы применяют современные робототехнические комплексы "Уран-6".

"Уран-6" — робототехнический комплекс разминирования, разрабатываемый и производимый нахабинским "766-м управлением производственно-технологической комплектации" (ОАО «766 УПТК»). Комплекс весит до 6 тонн и предназначен для проделывания проходов в минно-взрывных заграждениях и площадного разминирования территорий.