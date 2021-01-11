Рождество в Главном Храме ВС РФ попало на видео 

На Рождество 7 января на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил России прошли праздничные рождественские гуляния и состоялось первое рождественское богослужение. Для гостей выступили творческие коллективы Центрального дома Российской армии, военного оркестра Почетного караула, группы Александров-парк, театра кукол и людей «Чудаки». Все желающие увидели традиционное рождественское представление с участием сказочных персонажей и приняли участие в конкурсах с играми.
Торжественную литургию в центральном приделе верхнего храма провел викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, архиепископ Каширский Феогност. В богослужении приняли участие военнослужащие и члены их семей, а также руководство Министерства обороны РФ.