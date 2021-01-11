Ещё
Далее:
Читайте также:
Комета Галлея: новогоднее кино с Ахеджаковой
Комета Галлея: новогоднее кино с Ахеджаковой Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В ООН назвали две проблемы, мешающие прекращению огня во всем мире 

Газета.Ru и ещё 1 14 минут назад
Названы препятствия для прекращения огня во всем мире
Фото: газета.ру
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что основными препятствиями для установления режима прекращения огня во всем мире являются дефицит доверия и деструктивные действия внешних сил, вмешивающихся в конфликты, передает РИА "Новости".

"На нашем пути к миру и глобальному прекращению огня есть две основные сложности. Первая — недостаток доверия … Это препятствие, мешающее объединять людей, договариваться и останавливать конфликт. И вторая — деструктивные силы", — сказал Гутерреш.

Он уточнил, что большая часть вооруженных конфликтов в мире в настоящее время являются внутренними. При этом, по словам Гуттереша, множество других стран вовлекаются во внутренние конфликты других стран, осложняя ситуацию.
Гутерреш призвал прекратить огонь во всех конфликтах мира и сосредоточиться на борьбе с пандемией.
Видео дня. Взрыв газопровода на Украине
Газета.Ru: последние новости
Украинский дипломат пообещал устроить России Афганистан в случае войны Украинский дипломат пообещал устроить России Афганистан в случае войны Украина изменила воинские звания на стандарты НАТО Украина изменила воинские звания на стандарты НАТО СМИ: сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля СМИ: сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля
Армия , В мире , Оружие , Антониу Гутерреш , ООН , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовая драка с персоналом «Пятёрочки» попала на видео
01:20
Массовая драка с персоналом «Пятёрочки» попала на видео
Происшествия
Протестующие заблокировали трассу Харьков-Киев и попали на видео
00:14
Протестующие заблокировали трассу Харьков-Киев и попали на видео
В мире
Вор украл IPhone у продавщицы магазина и попал на видео
00:31
Вор украл IPhone у продавщицы магазина и попал на видео
Происшествия
Момент столкновения двух машин в Кузбассе попал на видео
00:53
Момент столкновения двух машин в Кузбассе попал на видео
Происшествия
Хамзат Чимаев продемонстрировал навыки стрельбы из пулемета и попал на видео
00:24
Хамзат Чимаев продемонстрировал навыки стрельбы из пулемета и попал на видео
В мире
Появилось видео с зажатым в дверях лифта правоохранителем во время штурма Капитолия
02:20
Появилось видео с зажатым в дверях лифта правоохранителем во время штурма Капитолия
Происшествия США
Драка женщины с кондуктором в автобусе попала на видео
00:40
Драка женщины с кондуктором в автобусе попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий пожара в в пансионате в Тюменской области
00:29
Опубликовано видео последствий пожара в в пансионате в Тюменской области
Пожары
Появилось видео взрыва на газопроводе в Полтавской области Украины
00:41
Появилось видео взрыва на газопроводе в Полтавской области Украины
Происшествия
Последствия мощнейшего снегопада в Мадриде сняли на видео
00:41
Последствия мощнейшего снегопада в Мадриде сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение