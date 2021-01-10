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Нигерийцы впервые опробовали новые китайские танки в бою 

Аргументы Недели 2 часа назад
Нигерийцы впервые опробовали новые китайские танки в бою
Фото: соцсети
Вооруженные силы Нигерии применили китайские танки VT-4 против террористической группировки «Боко Харам» (запрещена в России). Фактически произошло боевое крещение этой машины. Об этом сообщает новостное агентство «АНАА-Ньюс».
Армия Нигерии в ходе карательной операции «Tura Takai Bango» против террористической исламистской группировки «Боко Харам» использовала танки VT-4, произведенные в Китае. Это первый случай боевого применения данных машин.
Танки VT-4 были поставлены в Нигерию в апреле 2020 года, всего было продано 17 машин.
Основной танк VT-4 весит 52 тонны, его 1300-сильный двигатель позволяет набрать максимальную скорость на шоссе до 75 км/ч. Запас хода по объему топливных баков — 500 км. VT-4 вооружен 125-мм гладкоствольной пушкой с автоматическим заряжанием, являющаяся китайским вариантом советского/российского орудия 2А46. Дальность стрельбы управляемыми ракетами составляет 5 километров. Боезапас составляет 38 снарядов. Дополнительное вооружение танка состоит из спаренного с пушкой пулемета калибра 7,62-мм, зенитного пулемета на башне, калибра 12,7-мм и 12 дымовых гранатометов. По заявлениям разработчиков машина обладает современной системой управления огнем с цифровой аппаратурой и навигационной станцией GPS. Экипаж танка — четыре человека.
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Комментарии
Армия , Боко харам , Китай , Нигерия
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