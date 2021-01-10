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Москва

В Китае оценили шансы Запада пробить российский щит ПВО 

РИА Новости 49 минут назад
В Китае готовность российских ПВО ответить на провокации Запада
Фото: РИА Новости
Китайский журналист Ши Вэнь оценил готовность российских противоракетных комплексов оперативно реагировать на военные провокации Запада. Соответствующий материал опубликован на портале "Чжунго цзюньван".
Автор статьи отметил, что у России "плотная сеть перехвата".

"Система противовоздушной обороны на стратегическом направлении запад и юг России была последовательно модернизирована, дальность действия средств обороны увеличена вдвое, а эффективность ПВО повышена на 20%", — говорится в материале.

Журналист считает, что этого удалось достичь в том числе за счет поставок в войска зенитно-ракетных комплексов С-400 и вывода на боевое дежурство ЗРК С-300В4 на Курилах.
Автор статьи указал на выдающиеся характеристики почти завершившего государственные испытания зенитно-ракетного комплекса С-500. Он будет поставлен на экспериментальное боевое дежурство в ближайшие годы, говорится в публикации.
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Армия , Ши Вэнь
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