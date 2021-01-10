В Китае готовность российских ПВО ответить на провокации Запада

Китайский журналист Ши Вэнь оценил готовность российских противоракетных комплексов оперативно реагировать на военные провокации Запада. Соответствующий материал опубликован на портале "Чжунго цзюньван".

Автор статьи отметил, что у России "плотная сеть перехвата".

"Система противовоздушной обороны на стратегическом направлении запад и юг России была последовательно модернизирована, дальность действия средств обороны увеличена вдвое, а эффективность ПВО повышена на 20%", — говорится в материале.

Журналист считает, что этого удалось достичь в том числе за счет поставок в войска зенитно-ракетных комплексов С-400 и вывода на боевое дежурство ЗРК С-300В4 на Курилах.

Автор статьи указал на выдающиеся характеристики почти завершившего государственные испытания зенитно-ракетного комплекса С-500. Он будет поставлен на экспериментальное боевое дежурство в ближайшие годы, говорится в публикации.