ВС Британии создали подразделение против инопланетных угроз

«SAS должна быть готова ко всему и к любой угрозе. Это включает в себя все, от террористов до человеческого биологического оружия, где кто-то был намеренно заражен смертельным насекомым, вплоть до инопланетной формы жизни», — передает Daily Star со ссылкой на некий источник, знакомый с ситуацией.