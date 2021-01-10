ВС Британии создали подразделение против инопланетных угроз

Cпециальное подразделение вооруженных сил Великобритании под названием SAS проходит подготовку для борьбы с целым рядом угроз, включая возможность контакта с инопланетянами.
Численность подразделения составляет порядка 20 человек. Солдаты обучены использовать оружие несмертельного действия против различных потенциальных угроз.
«SAS должна быть готова ко всему и к любой угрозе. Это включает в себя все, от террористов до человеческого биологического оружия, где кто-то был намеренно заражен смертельным насекомым, вплоть до инопланетной формы жизни», — передает Daily Star со ссылкой на некий источник, знакомый с ситуацией.
Среди видов оружия несмертельного действия в арсенале солдат есть, например, распылитель пены, которая покрывает цель и быстро затвердевает, не позволяя ей двигаться. Отмечается, что войска проходили подготовку вместе с американским спецназом в США.