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Москва

СМИ узнали о существовании подразделения ВС Британии против инопланетных угроз 

ТК «Звезда» 4 часа назад
ВС Британии создали подразделение против инопланетных угроз
Фото: Reuters
Cпециальное подразделение вооруженных сил Великобритании под названием SAS проходит подготовку для борьбы с целым рядом угроз, включая возможность контакта с инопланетянами.
Численность подразделения составляет порядка 20 человек. Солдаты обучены использовать оружие несмертельного действия против различных потенциальных угроз.

«SAS должна быть готова ко всему и к любой угрозе. Это включает в себя все, от террористов до человеческого биологического оружия, где кто-то был намеренно заражен смертельным насекомым, вплоть до инопланетной формы жизни», — передает Daily Star со ссылкой на некий источник, знакомый с ситуацией.

Среди видов оружия несмертельного действия в арсенале солдат есть, например, распылитель пены, которая покрывает цель и быстро затвердевает, не позволяя ей двигаться. Отмечается, что войска проходили подготовку вместе с американским спецназом в США.
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Армия , Газета Daily Star , США , Великобритания
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