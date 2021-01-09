В ЦАР повстанцы атаковали город Буар 

Представитель МИНУСКА Абдулазиз Фаль сообщил агентству, что "вооруженные элементы" атаковали правительственные войска в Буаре. Он отметил, что пришедшие на помощь правительственным войскам миротворцы ООН также попали под обстрел.

Выборы президента и депутатов парламента одной из самых бедных и нестабильных стран Африки — ЦАР проходили 27 декабря. На пост президента ЦАР претендовали 17 кандидатов, в том числе действующий президент Фостен-Арканж Туадера , который баллотировался на второй срок. Явка составила чуть больше 76%.

По данным Национальной избирательной комиссии, победу одержал действующий глава государства Туадера, набравший 53,9% голосов избирателей. Окончательные итоги выборов должен объявить Конституционный суд.

МИД РФ ранее сообщил о высокой явке граждан на выборы в ЦАР, несмотря на "попытки деструктивных сил, опирающихся на боевиков незаконных вооруженных формирований, сорвать электоральный процесс".

Экс-президент Франсуа Бозизе , который возглавлял страну с 2003 по 2013 годы, а затем был свергнут повстанцами и покинул ЦАР, мог составить серьезную конкуренцию Туадере. Однако его кандидатура не была утверждена избирательной комиссией ЦАР для участия в выборах.

Официальные власти ЦАР 19 декабря сообщили, что отряды сторонников Бозизе и примкнувшие к ним оппозиционные группировки (общее название — "Коалиция патриотов за перемены", CPC) подняли восстание на юго-востоке страны и движутся к ее столице. Им удалось захватить несколько населенных пунктов, позднее часть из них, по сообщению официальных властей, была освобождена. В партии экс-президента обвинения в попытке организовать госпереворот отвергли.

Четвертого января прокуратура ЦАР сообщила о начале расследования в отношении бывшего президента Бозизе по факту организации мятежа.