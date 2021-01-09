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В ЦАР повстанцы атаковали город Буар 

РИА Новости 56 минут назад
В ЦАР повстанцы атаковали город Буар
Фото: © AP Photo / Jerome Delay
Повстанческие отряды в Центральноафриканской республике (ЦАР) в субботу атаковали город Буар, находящийся примерно в 340 километрах от столицы страны Банги, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).
Представитель МИНУСКА Абдулазиз Фаль сообщил агентству, что "вооруженные элементы" атаковали правительственные войска в Буаре. Он отметил, что пришедшие на помощь правительственным войскам миротворцы ООН также попали под обстрел.
Выборы президента и депутатов парламента одной из самых бедных и нестабильных стран Африки — ЦАР проходили 27 декабря. На пост президента ЦАР претендовали 17 кандидатов, в том числе действующий президент Фостен-Арканж Туадера, который баллотировался на второй срок. Явка составила чуть больше 76%.
По данным Национальной избирательной комиссии, победу одержал действующий глава государства Туадера, набравший 53,9% голосов избирателей. Окончательные итоги выборов должен объявить Конституционный суд.
МИД РФ ранее сообщил о высокой явке граждан на выборы в ЦАР, несмотря на "попытки деструктивных сил, опирающихся на боевиков незаконных вооруженных формирований, сорвать электоральный процесс".
Экс-президент Франсуа Бозизе, который возглавлял страну с 2003 по 2013 годы, а затем был свергнут повстанцами и покинул ЦАР, мог составить серьезную конкуренцию Туадере. Однако его кандидатура не была утверждена избирательной комиссией ЦАР для участия в выборах.
Официальные власти ЦАР 19 декабря сообщили, что отряды сторонников Бозизе и примкнувшие к ним оппозиционные группировки (общее название — "Коалиция патриотов за перемены", CPC) подняли восстание на юго-востоке страны и движутся к ее столице. Им удалось захватить несколько населенных пунктов, позднее часть из них, по сообщению официальных властей, была освобождена. В партии экс-президента обвинения в попытке организовать госпереворот отвергли.
Четвертого января прокуратура ЦАР сообщила о начале расследования в отношении бывшего президента Бозизе по факту организации мятежа.
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Армия , В мире , Франсуа Бозизе , МИД , ООН , France-Presse , Банги , Буар , ЦАР
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