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Сотни кораблей КСИР вышли на парад в Персидском заливе 

News.ru 1 час назад
Сотни кораблей и подлодок Ирана вышли в Персидский залив
Фото: Reuters
Более 700 лодок и боевых кораблей Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР, входящий в ВС Ирана) приняли участие в параде в Персидском заливе. Военно-морской марш был проведён в память об аресте в этом районе пять лет назад экипажей двух американских военных катеров, вторгшихся в территориальные воды Ирана.
Корабли ВМС КСИР и ополчения «Басидж» вышли из порта Бушир и проплыли вокруг острова Фарс, имеющего стратегическое положение, передаёт агентство Tasnim
12 января 2016 года ВМС КСИР задержали 10 американских моряков. Примерно через 15 часов их отпустили после извинений США и после того, как проверка показала — появление американских катеров в иранских водах носило «ненамеренный» характер. Командующий ВМС КСИР за «смелые и своевременные» действия по захвату американских лодок и моряков получил позже «Медаль Фатха».
Как писал NEWS.ru, КСИР продемонстрировал подземную ракетную базу, расположенную на побережье Персидского залива.
В КСИР рассказали о подземной ракетной базе на побережье Персидского залива
На церемонии присутствовали главнокомандующий КСИР Хосейн Салами и командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири, к которым относится «стратегическая база». По словам Салами, на базе имеются высокоточные с «очень большой разрушительной силой» ракеты с дальностью действия «в сотни километров», которые могут преодолевать средства радиоэлектронной защиты.
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