Сотни кораблей и подлодок Ирана вышли в Персидский залив

Более 700 лодок и боевых кораблей Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР, входящий в ВС Ирана ) приняли участие в параде в Персидском заливе. Военно-морской марш был проведён в память об аресте в этом районе пять лет назад экипажей двух американских военных катеров, вторгшихся в территориальные воды Ирана.

Корабли ВМС КСИР и ополчения «Басидж» вышли из порта Бушир и проплыли вокруг острова Фарс, имеющего стратегическое положение, передаёт агентство Tasnim

12 января 2016 года ВМС КСИР задержали 10 американских моряков. Примерно через 15 часов их отпустили после извинений США и после того, как проверка показала — появление американских катеров в иранских водах носило «ненамеренный» характер. Командующий ВМС КСИР за «смелые и своевременные» действия по захвату американских лодок и моряков получил позже «Медаль Фатха».

Hundreds of boats and warships of #IRGC Navy marched around #Iranian island of Farsi in #PersianGulf to mark anniversary of arrest of US forces aboard two riverine command boats who had violated Iran’s territorial watershttps://t.co/1qWNQXnPUU pic.twitter.com/LqptgoUN7F— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) January 9, 2021

Как писал NEWS.ru, КСИР продемонстрировал подземную ракетную базу, расположенную на побережье Персидского залива.

На церемонии присутствовали главнокомандующий КСИР Хосейн Салами и командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири, к которым относится «стратегическая база». По словам Салами, на базе имеются высокоточные с «очень большой разрушительной силой» ракеты с дальностью действия «в сотни километров», которые могут преодолевать средства радиоэлектронной защиты.