Минобороны раскрыло планы по перевооружению ВКС в 2021 году 

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Первый комплекс С-350 был развернут в прошлом году для обучения специалистов зенитных ракетных войск в учебном центре в Ленинградской области

Отметим, что, по мнению экспертов, новейший комплекс ПВО в четыре раза повысит эффективность отражения массированных ударов крылатыми ракетами по важнейшим объектам страны. При этом С-350 работает в тесном взаимодействии с зенитными системами большой дальности С-300В4, С-400 и С-500.

Одна пусковая установка С-350 "Витязь" может нести до 12 ракет с дальностью поражения от 15 до 120 километров. Кроме того, ракета 9M96E2 может перехватывать цели, летящие со скоростью до 4800 метров в секунду. В результате С-350 обеспечивает трехуровневую защиту средней и малой дальности для систем ПВО большей дальности.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, прошлом году в подразделениях ПВО в Свердловской, Самарской и Южно-Сахалинской областей были развернуты четыре полка С-400 "Триумф" и 24 зенитных ракетных пушечных комплекса ЗРПК "Панцирь-С".

В 2021 году в ВКС планируют поступить на вооружение два полковых комплекта С-400 "Триумф" и 18 ЗРПК "Панцирь-С".