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Турецкие военные выдвинулись в Карабах для помощи Азербайджану 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Свыше 100 бойцов спецподразделения Турции выдвинулись в Нагорный Карабах для оказания помощи азербайджанским военным при разминировании территории, сообщило минобороны Турции.
Турецких военных ведомство ласково называет «мехметчики» (дословно — «крошка Мехмет», собирательное название турецких и османских солдат), а азербайджанскую армию — «героической». Всего в Азербайджан было направлено 136 человек из специального турецкого отряда по разминированию (ÖMAT), передает «Царьград».

«Наши мехметчики, которые проводили обучение по разминированию личного состава ВС Азербайджана, также продолжают свою деятельность по разминированию в Карабахе», — говорится в сообщении турецкого ведомтсва.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.
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Армия , Видео , Сергей Шойгу , Хулуси Акар , Министерство обороны , ЕС , Царьград ТВ , Азербайджан , Анкара , Армения , Баку , Турция
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