Полковник запаса предупредил об угрозе для России со стороны Китая

Серьезной угрозой для России могут стать вооруженные силы Китая , поскольку КНР создает высокотехнологичное оружие, заявил военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин

«Программа перевооружения Китая с использованием новых технологий очень серьезная. Китай уходит в отрыв от всего мира по эффективности вооруженных сил», — рассказал Жилин Ura.ru.

По его словам, Китай в ближайшее время может стать серьезным оппонентом России. Полковник добавил, что развитая китайская экономика и мобилизованность вооруженных сил страны создают угрозу в случае вооруженного столкновения. Жилин отметил, что флот КНР превосходит по технологичности морские силы России и США.

«Китай применил оружие, основанное на волновой технологии. Оно влияет на психику больших групп, делая людей безвольными», — добавил Жилин.

В свою очередь полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин отметил, что Китай является союзником России, поэтому опасаться вооружения страны не стоит. «Китай вряд ли будет серьезным оппонентом России на море. Китай будет противостоять США», — сказал он.