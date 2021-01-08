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Москва

Полковник запаса предупредил о новой глобальной угрозе для России 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Полковник запаса предупредил об угрозе для России со стороны Китая
Фото: Reuters
Серьезной угрозой для России могут стать вооруженные силы Китая, поскольку КНР создает высокотехнологичное оружие, заявил военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.

«Программа перевооружения Китая с использованием новых технологий очень серьезная. Китай уходит в отрыв от всего мира по эффективности вооруженных сил», — рассказал Жилин Ura.ru.

По его словам, Китай в ближайшее время может стать серьезным оппонентом России. Полковник добавил, что развитая китайская экономика и мобилизованность вооруженных сил страны создают угрозу в случае вооруженного столкновения. Жилин отметил, что флот КНР превосходит по технологичности морские силы России и США.

«Китай применил оружие, основанное на волновой технологии. Оно влияет на психику больших групп, делая людей безвольными», — добавил Жилин.

В свою очередь полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин отметил, что Китай является союзником России, поэтому опасаться вооружения страны не стоит. «Китай вряд ли будет серьезным оппонентом России на море. Китай будет противостоять США», — сказал он.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США толкают Москву и Пекин к стратегическому союзу.
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Армия , Виктор Литовкин , Александр Жилин , Деловая газета "Взгляд" , РИА Ura.ru
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