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Украина изменила воинские звания на стандарты НАТО 

Газета.Ru 2 часа назад
Министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ, внедряющий ряд кодов военных рангов НАТО в Вооруженные силы страны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как уточняется, это позволит изменить систему управления карьерой советского образца на современную. Так, каждый солдат, сержант или офицер будет иметь карьерную карту по его подготовке, росту и обеспечению.
Отмечается, что звания в украинской армии приводятся в соответствие со стандартами НАТО согласно принятому Радой в июне прошлого года закону.
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Армия , Видео , НАТО
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