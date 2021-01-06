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Москва

Ракету «Сармат» назвали посланием России Байдену 

РИА Новости 1 час назад
Иранское информационное агентство Akharin Khabar назвало новейшую межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 "Сармат" посланием от России к Байдену.

"Сармат" — это своего рода "послание", весть о текущих возможностях России и ее военных технологиях, прежде всего, для США, их союзников в Европе, а также для других стран. Так получилось, что оно совпало по времени с приходом к власти новой администрации в Вашингтоне", — говорится в статье.

Основная цель нового ракетного комплекса — преодолевать все существующие на данный момент и перспективные системы противоракетной обороны и лишить противника возможности ядерного сдерживания.
Пентагон заявил о необходимости новой ракеты для США
Автор статьи отмечает, что такое оружие нужно только для применения в реальной ядерной войне, поэтому очевидно его стратегическое, а не тактическое значение. При этом он уточняет, что Россия ведет работу над большим спектром других вооружений, в числе которых беспилотный подводный аппарат "Посейдон", баллистическая ракета "Кинжал" или, например, лазерное оружие скрытого действия "Пересвет".

"Вряд ли следует считать случайным стечением обстоятельств или простым совпадением заявления об испытаниях межконтинентальной ракеты "Сармат" и приход к власти новой администрации в Вашингтоне", — считает автор.

Россия надеется, что Байден будет сговорчивее в отношении подписания новых соглашений по вооружениям, заключает журналист.
РС-28 "Сармат" — это передовая система российского ракетостроения, которая будет нести межконтинентальную баллистическую ракету, на тяжелом жидком топливе. Общий вес ракеты — около 200 тонн. Максимальная дальность полета — 18 тысяч километров.
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Армия , Видео , Пентагон
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