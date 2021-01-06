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Украина перевела воинские звания на стандарты НАТО 

РИА Новости 19 минут назад
Украина реформирует армию по стандартам НАТО
Фото: Reuters
Министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ, согласно которому в Вооруженных силах страны внедряется перечень кодов военных рангов НАТО, сообщила в среду пресс-служба оборонного ведомства.
В июне 2020 года парламент Украины принял закон, которым предусматривается приведение действующей системы воинских званий вооруженных сил Украины в соответствие со стандартами НАТО, такое решение тогда поддержал 291 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Приказом министра обороны Украины внедряется перечень кодов военных рангов НАТО по стандарту НАТО STANAG 2116. Указанный перечень устанавливает соответствие кодификации воинских званий военнослужащих Вооруженных сил Украины военным рангам НАТО", — говорится в сообщении на сайте министерства обороны.

По словам Тарана, этим приказом Украина начинает евроатлантическую трансформацию существующей системы кадрового менеджмента.

"Данные решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств. Фактически, это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающее создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, росту и обеспечению", — приводит слова Тарана сайт министерства.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к текущему году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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Армия , Андерс Расмуссен , Министерство обороны , Верховная Рада , НАТО
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