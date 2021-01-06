Дипломатические усилия США по прекращению вооруженного конфликта в Донбассе не достигли результата. Об этом в интервью изданию Bloomberg заявил глава американского Госдепартамента Майк Помпео.

По его словам, администрация Дональда Трампа много сделала для урегулирования конфликта.

«Мы сделали много всего, однако в юго-восточной Украине до сих пор продолжается конфликт. Мы не достигли значительного прогресса, как и европейцы в их дипломатических усилиях. Я жалею об этом. Я бы хотел, чтобы в течение пребывания у власти мы достигли большего», — сказал Помпео.

По словам Помпео, конфликт в Донбассе находится в замороженном состоянии. Госсекретарь США также отметил усилия Белого дома по поддержке Украины, в том числе он упомянул и санкции в отношении газопровода «Северный поток-2».

Режим бессрочного перемирия в Донбассе, который запрещает любой вид огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, вступил в силу 27 июля прошлого года.

Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.