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Москва

«Мы сделали много»: Помпео рассказал о своих сожалениях по поводу Донбасса 

Украина.ру 58 минут назад
Дипломатические усилия США по прекращению вооруженного конфликта в Донбассе не достигли результата. Об этом в интервью изданию Bloomberg заявил глава американского Госдепартамента Майк Помпео.
По его словам, администрация Дональда Трампа много сделала для урегулирования конфликта.

«Мы сделали много всего, однако в юго-восточной Украине до сих пор продолжается конфликт. Мы не достигли значительного прогресса, как и европейцы в их дипломатических усилиях. Я жалею об этом. Я бы хотел, чтобы в течение пребывания у власти мы достигли большего», — сказал Помпео.

По словам Помпео, конфликт в Донбассе находится в замороженном состоянии. Госсекретарь США также отметил усилия Белого дома по поддержке Украины, в том числе он упомянул и санкции в отношении газопровода «Северный поток-2».
Режим бессрочного перемирия в Донбассе, который запрещает любой вид огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, вступил в силу 27 июля прошлого года.
В Пентагоне оценили значение ракетного договора между РФ и США
Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Армия , Видео , Дональд Трамп , Пентагон , Госдеп США , Киев , США
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