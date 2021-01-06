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Москва

В Пентагоне призвали заменить Minuteman III новой межконтинентальной ракетой 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Пентагон заявил о необходимости новой ракеты для США
Фото: globallookpress.com
США нужна новая межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования, так как продлить срок службы МБР Minuteman III нельзя, заявил глава стратегического командования вооруженных сил страны адмирал Чарльз Ричард.
По его словам, «продлить срок жизни Minuteman III», стоящей на боевом дежурстве в США с 1970 года, «невозможно», эта МБР «переходит точку, после которой экономически нецелесообразно продлевать жизнь».

«Вы быстро приближаетесь к точке, после которой это просто вообще невозможно сделать», — сказал он, добавив, что «эта штука настолько стара, что в некоторых случаях чертежи уже и не существуют», а «если они существуют, то отстают на шесть поколений от промышленных стандартов», передает ТАСС.

Ричард заявил, что США и Россия действуют благодаря Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений как ответственные великие державы. СНВ-3, по его мнению, является «самым свежим примером отношений» Вашингтона и Москвы, «призванных обеспечить то, что мы открыты и понимаем мотивы друг друга, когда речь заходит о наших стратегических силах и нашем потенциале стратегического сдерживания».
Ричард сказал, что «поддерживает любой договор в сфере контроля над вооружениями, который укрепляет безопасность» и «сокращает угрозы в адрес» США и их союзников. Адмирал заявил: «Однако вызов, считаю, заключается во многих случаях в том, что, если брать новый ДСНВ как пример, то он касается только подкласса угроз этой стране. Каким образом нам надо заниматься всеми угрозами?». Ричард полагает, что «Россия и другие являются угрозами» США, «в том числе ее ядерным системам командования и управления».
Новому американскому правительству во главе с Джозефом Байденом стоило бы осуществить пересмотр американской ядерной доктрины и ряда других стратегий, связанных с обеспечением национальной безопасности, считает Ричард. По его мнению, «упускается из виду целостность стратегических угроз стране и союзникам». Он «рекомендовал более широкий стратегический обзор» и заявил, что сейчас у США «по сути, та же самая стратегия», которая была «со времен администрации Кеннеди».
Он также отметил, что масштабная хакерская атака на системы государственных органов США не затронула компьютерные сети вверенного ему командования.
Напомним, Джейк Салливан, которого Байден намерен назначить советником по национальной безопасности, заявил, что новая администрация США планирует договариваться с Москвой по вопросу продления СНВ-3. При этом будущий советник заявил о намерении США наказать виновных в «крупнейшей кибератаке» на американские правительственные учреждения. По его словам, «с большой вероятностью за взломами стоит именно Россия».
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Армия , Джейк Салливан , Джозеф Байден , Пентагон , Администрация США , ИТАР-ТАСС
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