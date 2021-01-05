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Москва

Японцы признали бессмысленность войны за Курилы 

Павел Тиунов 43 минуты назад
Японцы признали бессмысленность войны за Курилы
Фото: РИА Новости
Война за Курильские острова с Россией может привести к плачевным последствиям для Токио, заявили японские журналисты на YouTube-канале Nicovideo. С выводами аналитиков согласились рядовые японцы, которые призвали власти решать вопрос с принадлежностью Курил ненасильственным способом, сообщает «Московский комсомолец».
Журналисты поставили на повестку вопрос о том, кто может победить в потенциальном конфликте за острова, и решили, что это будет Россия. При этом японское руководство в итоге не только не достигнет поставленной цели, но и будет вынуждено отказаться от части территории страны в пользу Москвы. Речь идет об острове Хоккайдо, на который, по мнению аналитиков, россияне оперативно высадятся. Вывод журналистов — силовой сценарий «возвращения Курил» неприемлем. С ними согласились рядовые японцы, которые в комментариях, допустили, что Москва может использовать в конфликте ядерное оружие, не оставив таким образом Токио и шанса на благополучный исход.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Россия продемонстрировала Японии, что готова всеми силами отстаивать территориальную принадлежность Курил. Речь идет об артиллерийских стрельбах нового российского фрегата «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», которые прошли в Японском море. Учения совпали с переброской на острова зенитной ракетной системы С-300В4, которая может благополучно противостоять современным истребителям. Журналисты предположили, что таким образом Москва подала Токио знак «о последствиях попытки расшатать ситуацию вокруг Курил».
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Комментарии
Армия , Алдар Цыденжапов , Московский комсомолец
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