Японцы признали бессмысленность войны за Курилы 

Война за Курильские острова с Россией может привести к плачевным последствиям для Токио, заявили японские журналисты на YouTube-канале Nicovideo. С выводами аналитиков согласились рядовые японцы, которые призвали власти решать вопрос с принадлежностью Курил ненасильственным способом, сообщает «Московский комсомолец»

Журналисты поставили на повестку вопрос о том, кто может победить в потенциальном конфликте за острова, и решили, что это будет Россия. При этом японское руководство в итоге не только не достигнет поставленной цели, но и будет вынуждено отказаться от части территории страны в пользу Москвы. Речь идет об острове Хоккайдо, на который, по мнению аналитиков, россияне оперативно высадятся. Вывод журналистов — силовой сценарий «возвращения Курил» неприемлем. С ними согласились рядовые японцы, которые в комментариях, допустили, что Москва может использовать в конфликте ядерное оружие, не оставив таким образом Токио и шанса на благополучный исход.