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Москва

США на постоянной основе разместили в Румынии разведывательно-ударные беспилотники 

Говорит Москва 2 часа назад
США разместили ударные беспилотники в Румынии
Фото: flickr.com
Около 90 военнослужащих на 71-й авиабазе в Кымпия-Турзий будут проводить наблюдательные миссии в поддержку операций НАТО, сообщило Командование ВВС США в Европе и Африке.

«Передовое размещение готовых к действиям беспилотников в ключевом стратегическом районе даст понять нашим противникам, что мы можем быстро отреагировать на любую возникающую угрозу», — сказал генерал Джефф Харригян, командующий ВВС США в Европе и Африке.

В 2018 году американские дроны MQ-9 Reaper на постоянной основе были размещены на 12-й авиабазе ВВС Польши Мирославец. В 2019 и 2020 году они на короткое время перебрасывались в Румынию.
Польская авиабаза Мирославец находится в 270 км от Калининградской области, румынская авиабаза Кымпия-Турзий — в 680 от Крыма.
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Армия , НАТО , Калининградская Область , Мирославец , Польша , Республика Крым , Румыния , США
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