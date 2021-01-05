Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

США отправили в Румынию ударные беспилотники MQ-9 Reaper 

Newsru.com и ещё 14 38 минут назад
США отправили в Румынию ударные беспилотники
Фото: U.S. Air Force Photo by Tech. Sgt. Michael Mason / DVIDS
Разведывательные ударные беспилотные летательные аппараты ВВС США MQ-9 Reaper и около 90 американских военнослужащих были переброшены на авиабазу в румынском городе Кымпия-Турзий, сообщило командование ВВС США в Европе и Африке.

"Военно-воздушные силы США разместили воздушные аппараты MQ-9 Reaper и около 90 служащих ВВС на 71-й авиабазе в городе Кымпия-Турзий, Румыния, для проведения сбора информации, наблюдения и разведки в поддержку операций НАТО", — говорится в сообщении, размещенном на сайте командования.

Беспилотники и военные размещаются на "длительное" время, но не указывается, на какое именно, отмечает РИА "Новости".
По словам генерала Джеффри Харригиана, командующего ВВС США в Европе и Африке, размещение беспилотников в этом стратегическом месте "обнадеживает союзников и партнеров", но также и "дает понять противникам", что может быть дан "ответ на любую возникающую угрозу". Военные указали, что размещение беспилотников и военных согласовано с властями Румынии, говорит о "приверженности" США безопасности и стабильности в Европе и направлено на укрепление отношений между союзниками по НАТО "и другими европейскими партнерами".
MQ-9 Reaper производит американская компания General Atomics. Такой беспилотник оборудован турбовинтовым двигателем, его скорость — более 400 километров в час. Потолок высоты составляет 13 тысяч метров. Максимальная продолжительность полета — 24 часа.
Видео дня. Заплевавших Вечный огонь азербайджанцев заставили извиниться
Newsru.com: последние новости
Reuters: Саудовская Аравия и ее союзники договорились о снятии блокады с Катара Reuters: Саудовская Аравия и ее союзники договорились о снятии блокады с Катара В Баренцевом море прекращены поиски моряков с затонувшего рыболовецкого судна "Онега" В Баренцевом море прекращены поиски моряков с затонувшего рыболовецкого судна "Онега" Порошенко назвал себя инициатором задержания "вагнеровцев" в Белоруссии летом этого года Порошенко назвал себя инициатором задержания "вагнеровцев" в Белоруссии летом этого года
Комментарии 28
Армия , НАТО , РИА Новости , Румыния , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Водитель намотал джип на ограждение и завыл от отчаяния
01:48
Водитель намотал джип на ограждение и завыл от отчаяния
Происшествия
Дженнифер Лопес в откровенном купальнике попала на видео
00:17
Дженнифер Лопес в откровенном купальнике попала на видео
Шоу-бизнес
«Лес из 18 светофоров» вырос на перекрестке города в РФ
00:29
«Лес из 18 светофоров» вырос на перекрестке города в РФ
Общество
Валерия показала, как сын встречает жену из роддома
00:05
Валерия показала, как сын встречает жену из роддома
Шоу-бизнес
Полицейские поймали пьяного Деда Мороза
01:03
Полицейские поймали пьяного Деда Мороза
Происшествия
Мэр города без одежды поздравил всех в прямом эфире
00:22
Мэр города без одежды поздравил всех в прямом эфире
В мире Европа
Охранник подрался с ждущими на морозе посетителями аквапарка
00:43
Охранник подрался с ждущими на морозе посетителями аквапарка
Происшествия
Услужливые роботы-библиотекари поссорились в Китае
00:42
Услужливые роботы-библиотекари поссорились в Китае
В мире Наука и техника
Машину эвакуировали вместе с водителем
00:22
Машину эвакуировали вместе с водителем
Происшествия Новости Москвы
Заядлый охотник устроил стрельбу в подъезде
01:31
Заядлый охотник устроил стрельбу в подъезде
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение