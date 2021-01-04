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Москва

Украинский дипломат захотел устроить России Афганистан 

РИА Новости и ещё 3 9 минут назад
На Украине пообещали «перейти в наступление» в случае войны с Россией
Фото: Reuters
Советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил в эфире канала Politeka, что Киев "перейдет в наступление" в случае войны с Россией.

"Украина стала бы для них Афганистаном, только покруче: у нас же полный комплекс вооружений. Мы вообще единственная страна в мире, которая применяет весь комплекс вооружений по Российской Федерации", — считает чиновник.

По словам советника, украинская сторона уже успела отстрелять по России больше ста "самых крутых" ракет из своих оперативно-тактических комплексов, а некоторые из них "попали в цель". (Вероятно, Арестович назвал Россией Донбасс. — Прим. ред.). Он отметил, что с Киевом после этого "ничего страшного не произошло".
В России заявили об отсутствии планов по вторжению на Украину
Дипломат добавил, что круче украинских ракет может быть только ядерное оружие.
Украинские государственные деятели и различные эксперты страны регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Как считают в СВР Украины, Москва якобы организует "вторжение" в Херсонскую область, чтобы установить контроль над дамбой Северо-Крымского канала. В свою очередь, политолог Зиновий Свереда предложил захватить Крым, "устроить российскому флоту Перл-Харбор" и взорвать Керченский мост. Министр иностранных дел Украины пообещал сделать тему полуострова "адской" для России, добавив, что над Симферополем "будет поднят украинский флаг".
В России, напротив, неоднократно говорили об отсутствии агрессивных намерений в отношении других стран. В Госдуме назвали слова о "российской угрозе" фантазией в воображении киевских чиновников, продающих этот контент кураторам на Западе.
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Армия , Алексей Арестович , Зиновий Свереда , Госдума , Афганистан , Киев
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