Двое украинских силовиков ранены при взрыве в Донбассе

Иван Филипоненко. Двое украинских силовиков получили ранения в результате подрыва на мине в районе подконтрольного Киеву города Попасная в Донбассе , заявил в понедельник журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР

В воскресенье наблюдатели представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ( СЦКК ) зафиксировали подрыв минно-взрывного устройства вблизи города Попасная.

"По имеющейся информации, в результате подрыва двое военнослужащих (ВС Украины — ред.) получили минно-взрывные травмы и в тяжелом состоянии доставлены в военный госпиталь населенного пункта Северодонецк (под контролем Киева — ред.)", — заявил Филипоненко.

Он пояснил, что по данным Народной милиции ЛНР, в воскресенье военнослужащие 92-й бригады ВС Украины устанавливали в районе Попасной минно-взрывные заграждения, в результате чего спровоцировали взрыв ранее установленной в этом районе противопехотной мины ОЗМ-3.

Представитель Народной милиции уточнил, что при установке минно-взрывных заграждений военнослужащие ВСУ не обозначают районы установки мин знаками об опасности и не составляют подробных схем минных полей. По его словам, подобные действия приводят к трагическим последствиям в первую очередь для самих украинских силовиков.

Он уточнил, что минированием территорий у линии соприкосновения украинские силовики нарушают первый пункт дополнительных мер по перемирию в Донбассе.

Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.