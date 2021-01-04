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Москва

Росгвардия сообщила, что россияне владеют более 6,5 млн единиц зарегистрированного оружия 

ТАСС и ещё 1 3 часа назад
Россияне владеют более 6,5 млн единиц зарегистрированного оружия
Фото: ТАСС
Свыше 6,5 млн единиц зарегистрированного оружия находится на руках у россиян. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии в ответ на запрос агентства.

"На учете в подразделениях Росгвардии состоит свыше 6,5 млн единиц гражданского оружия", — говорится в сообщении.

Годом ранее эта цифра составляла 6,6 млн единиц. Таким образом, за год прекратили действовать порядка 100 тыс. лицензий на оружие.
В свою очередь в пресс-службе столичной Росгвардии сообщили, что в этом году в Москве порядка 4,5 тыс. единиц оружия изъяли за нарушения, всего к административной ответственности привлечены 7,5 тыс. человек. "По итогам года подразделениями лицензионно-разрешительной работы проведено более 124 тыс. проверок обеспечения сохранности оружия и свыше 1,5 тыс. проверок соблюдения законодательства в области оборота оружия в частных охранных организациях. По результатам проверок к административной ответственности привлечено более 7,5 тыс. человек и свыше 100 должностных и юридических лиц. Изъято порядка 4,5 тыс. единиц оружия, добровольно сдано гражданами свыше 7 тыс. единиц", — говорится в сообщении.
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Армия , Оружие , Росгвардия , Москва
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