Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: жесткое противостояние саблисток
«На острие»: жесткое противостояние саблисток Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Российский ядерный поезд назвали «кошмаром США» 

РИА Новости и ещё 1 6 часов назад
Российский ядерный поезд назвали «кошмаром США»
Фото: ОАО "РЖД"
Военный эксперт Алексей Леонков назвал российские боевые железнодорожные ракетные комплексы (БЖРК) "Баргузин" "ночным кошмаром США". Его слова приводит "МК".
По мнению специалиста, постановка БЖРК на вооружение российской армии станет ответом на размещение в Европе американских ракет средней и меньшей дальности.
Советская армия уже имела в своем арсенале такие комплексы. БЖРК с ракетой РТ-23УТТХ "Молодец" получил по классификации НАТО название "Скальпель" за "хирургическую" точность. К 1991 году в СССР развернули три ракетные дивизии таких поездов: в Перми, Красноярске и Костроме.
По словам Леонкова, американцы страшно боялись этого оружия.

"Среди тысяч курсирующих по российским просторам железнодорожных поездов распознать ракетный комплекс с ядерными боеголовками было сложно даже самой современной аппаратуре спутников-шпионов", — отметил эксперт.

Для Пентагона появление "ядерных поездов" было "шоком", поскольку практически невозможно было понять, какой из составов, передвигающихся по самой большой стране мира, должен стать целью для превентивного удара. Соединенные Штаты были вынуждены постоянно держать над СССР группировку из 18 спутников-шпионов, чтобы хоть как-то отслеживать движение поездов, однако и это не гарантировало эффективное обнаружение "Молодца".
Наличие такого комплекса делало бесполезным существование системы ПРО США, поэтому на переговорах по ядерному разоружению Вашингтон активно настаивал на уничтожении российских БЖРК, рассказал Леонков.
Современный вариант советской разработки получил название "Баргузин". В 2012 году начались опытно-конструкторские работы комплекса, а в 2016-м прошли бросковые испытания, однако после этого работы по проекту приостановили.
Благодаря современным решениям на "Баргузине" устранили недостатки БЖРК "Молодец", заменив тяжелые ракеты весом 105 тонн на легкие РС-24, используемые на комплексах "Ярс". Теперь вес каждого вагона такой же, как у обычного грузового состава. Благодаря новым ракетам, дальность действия которых достигает 11 тысяч километров, боевая эффективность "Баргузина" значительно увеличилась.
В случае угрозы ядерной войны БЖРК выходят на маршруты патрулирования и сливаются с потоком других железнодорожных составов. После приказа о боевом применении поезд останавливается и готовится атаковать. Створки на крышах трех вагонов разъезжаются в стороны, а спрятанные внутри механизмы приводят пусковые контейнеры ракет в вертикальное положение. В течение нескольких минут происходит запуск.
Видео дня. Макароны под видом свечек продали пенсионерке из Гатчины
Последние новости
Украинские медики назвали заявление властей о вакцине "Спутник V" враньем Украинские медики назвали заявление властей о вакцине "Спутник V" враньем Астрологи рассказали, что ждет каждый знак зодиака в 2021 году Астрологи рассказали, что ждет каждый знак зодиака в 2021 году Новый штамм коронавируса оказался опасен для детей Новый штамм коронавируса оказался опасен для детей
Комментарии
Армия , Алексей Леонков , Пентагон , НАТО , Кострома , Костромская Область , Красноярск , Красноярский Край , Пермский Край , Пермь , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Военные двух ядерных держав сошлись врукопашную на границе
00:16
Военные двух ядерных держав сошлись врукопашную на границе
Армия Азия
Пьяный тамада устроил массовую драку на вечеринке
00:14
Пьяный тамада устроил массовую драку на вечеринке
Происшествия
Россиянин заминировал мост из-за «курирующих наркоту» силовиков
00:42
Россиянин заминировал мост из-за «курирующих наркоту» силовиков
Происшествия Криминал
Полицейские подставили авто под удар, спасая детей в ДТП
00:19
Полицейские подставили авто под удар, спасая детей в ДТП
Происшествия
Участие российского спецназа в штурме Алеппо от первого лица
02:07
Участие российского спецназа в штурме Алеппо от первого лица
Армия Ближний Восток
Щенок зеленого цвета родился в Новый год
00:22
Щенок зеленого цвета родился в Новый год
В мире Общество
Пьяный пассажир устроил дебош и сорвал вылет в Челябинск
00:46
Пьяный пассажир устроил дебош и сорвал вылет в Челябинск
Происшествия
Россиянин умер в аптеке, покупая лекарство от COVID-19
01:10
Россиянин умер в аптеке, покупая лекарство от COVID-19
Происшествия
Пьяный пассажир гулял по рельсам в московском метро
00:12
Пьяный пассажир гулял по рельсам в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Подравшийся с лифтом россиянин попал на видео
00:58
Подравшийся с лифтом россиянин попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение