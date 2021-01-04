Участие российского спецназа в штурме Алеппо от первого лица

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Москва

Появилось видео участия российского спецназа в штурме Алеппо 

Алевтина Жаркова 32 минуты назад
Российский военнослужащий снял видео из сирийского Алеппо во время штурма. Запись публикует «Канал специального назначения» в Telegram. В публикации сообщается, что ролик был снят в ноябре 2016 года, когда сирийская армия при поддержке ВКС России и спецподразделений брали штурмом удерживаемый повстанцами город.
На кадрах запечатлен разрушенный населенный пункт, слышны выстрелы. В декабре 2016 года Алеппо был освобожден от боевиков. После этого в городе начались восстановительные работы.
Ранее сообщалось, что в Казахстане призывник сбежал из автобуса по пути в военкомат.
Армия , Ближний Восток , Видео , В мире , Конфликты
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