Военные двух ядерных держав сошлись врукопашную на границе

Рукопашный бой военных на границе двух ядерных держав попал на видео. Предположительно, на кадрах запечатлена схватка индийских и китайских военнослужащих на линии фактического контроля. Запись публикует Telegram-канал «Военный обозреватель». Когда произошло военное столкновение, не сообщается.

30 декабря Министерство обороны Индии заявило, что КНР усиливает свои позиции у границ. Эти действия могут привести к новой эскалации пограничного конфликта. Напомним, минувшим летом в долине Ладакх произошла стычка индийских и китайских военнослужащих.