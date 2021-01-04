Военные двух ядерных держав сошлись врукопашную на границе

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Москва

Рукопашный бой военных на границе двух ядерных держав попал на видео 

Алевтина Жаркова 58 минут назад
Рукопашный бой военных на границе двух ядерных держав попал на видео. Предположительно, на кадрах запечатлена схватка индийских и китайских военнослужащих на линии фактического контроля. Запись публикует Telegram-канал «Военный обозреватель». Когда произошло военное столкновение, не сообщается.
30 декабря Министерство обороны Индии заявило, что КНР усиливает свои позиции у границ. Эти действия могут привести к новой эскалации пограничного конфликта. Напомним, минувшим летом в долине Ладакх произошла стычка индийских и китайских военнослужащих.
Армия , Азия , Видео , В мире
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