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Два французских солдата погибли в Мали 

News.ru 15 минут назад
Два французских солдата погибли в Мали
Фото: ТАСС
3 января на востоке Мали во время разведывательной миссии погибли двое французских военнослужащих.
Как сообщает BBC, бронемашина военных подорвалась на самодельном взрывном устройстве. Одним из погибших была женщина — 33-летняя мать двоих детей сержант Ивон Юан. Несколько дней назад при похожих обстоятельствах в Мали погибли трое французских солдат. Ответственность за предыдущую атаку взяли на себя боевики из одной из банд, связанных с «Аль-Каидой» (признанная террористической и запрещённая на территории РФ группировка). О причастности к последнему нападению на военных пока никто не заявлял.
Франция дислоцировала 5100 военнослужащих в регионе Сахель — засушливой местности к югу от Сахары, расположенной на территории Мали, Чада, Нигера, Буркина-Фасо и Мавритании. Французские военные появились там в 2013 году. С тех пор в столкновениях с местными радикальными группировками погибли 50 солдат, учитывая последний случай.
Как передавал NEWS.ru, в соседнем с Мали Нигере террористы атаковали два посёлка и убили более 100 местных жителей.
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Комментарии
Армия , Происшествия , Аль-Каида , Буркина-Фасо , Мавритания , Мали , Нигер , Франция , Чад
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