Израиль завершил поставку США системы ПВО «Железный купол» 

Израиль завершил поставку армии США системы ПВО "Железный купол", сообщило израильское министерство обороны.

В сентябре Израиль поставил армии США первую из двух батарей противоракетной обороны "Железный купол", произведенную компанией Rafael Advanced Systems.

"В минувшие выходные Израиль доставил вторую из двух батарей системы "Железный купол" армии США", — сообщила пресс-служба министерства.

Министр обороны Израиля Бени Ганц подчеркнул, что "поставка "Железного купола" армии США еще раз демонстрирует тесные отношения между министерством обороны Израиля и министерством обороны США , эффективность системы против различных угроз и отличные технологические возможности израильской промышленности".

Соглашение о закупке двух батарей "Железного купола" было подписано США и Израилем в августе 2019 года. Системы ПРО израильского производства будут использоваться для защиты войск США от различных типов баллистических и воздушных угроз. Система "Железный купол", которая будет служить американским вооруженным силам, адаптирована к условиям США. При этом все ее эксплуатационные возможности останутся прежними.

Система "Железный купол" находится на вооружении израильской армии с 2011 года, являясь частью многоступенчатой системы противовоздушной обороны, включающей также системы "Праща Давида", "Хец-2" и "Хец-3". За это время "Железный купол" перехватил более 2400 ракет.