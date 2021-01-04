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Британский корабль-разведчик вошел в Балтийское море 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
Британский корабль-разведчик вошел в Балтийское море
Фото: royalnavy.mod.k
Разведывательный корабль HMS Echo британского Королевского Военно-морского флота вошел в акваторию Балтийского моря. О перемещениях судна стало известно благодаря записям с камеры, которая установлена на мосту через пролив Большой Бельт в Дании.
На данный момент Echo идет по Балтике на юг — на прошлой неделе корабль вышел в поход с военно-морской базы в английском Портсмуте.
Официально HMS Echo считается многоцелевым гидрографическим исследовательским кораблем. Однако на его борту установлены эхолоты и буксируемые датчики военного назначения. Также на корабле установлено вооружение — 20 мм. пушка и пулемет.
В составе Королевского флота имеется еще два подобных корабля — HMS Scott и HMS Enterprise.
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Армия , Дания , Китай , Пекин , Токио , Япония
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