Таманскую дивизию решили усилить ПТРК «Хризантема-С» 

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В Таманскую мотострелковую дивизию Первой гвардейской танковой армии Западного военного округа в рамках гособоронзаказа поступят более 18 новых противотанковых ракетных комплексов «Хризантема-С» на гусеничном шасси, которые заменят ПТРК «Штурм».

«В ближайшее время планируется полное перевооружения отдельного противотанкового дивизиона на новые ПТРК. Вместе с ними прибудут представители завода-изготовителя, которые помогут личному составу овладеть новой техникой», — приводит слова представителя пресс-службы округа ТАСС.

«Хризантема-С» предназначена для уничтожения современной и перспективной бронетехники противника с динамической защитой, а также укреплений и инженерных сооружений противника, надводных и малоскоростных воздушных целей, а также живой силы.

Накануне командующий армией генерал-лейтенант Сергей Кисель сообщал, что Первая танковая армия Западного военного округа (ЗВО) в 2021 году получит более 200 единиц военной и специальной техники, в частности, новые танки Т-90М «Прорыв» и боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».