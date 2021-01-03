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За прошедшие сутки террористы совершили 17 обстрелов в Сирии 

ТК «Звезда» и ещё 2 3 января 2021
Террористы совершили 17 обстрелов в Сирии за сутки
Фото: globallookpress.com
Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* за прошедшие сутки совершили 17 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник в ходе брифинга.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 17 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра"*, из них в провинции Идлиб — 10 обстрелов, в провинции Латакия — пять обстрелов, в провинции Хама — один обстрел, в провинции Алеппо — один обстрел» — заявил Сытник

Также контр-адмирал отметил, что подразделения российской военной полиции продолжают вести патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке.
*«Джебхат ан-Нусра» — террористическая организация, запрещена в РФ.
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Армия , Война в Сирии , Джебхат ан-Нусра , Идлиб , Латакия , Ракка , Сирия , Халеб
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