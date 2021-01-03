Террористы совершили 17 обстрелов в Сирии за сутки

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 17 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра"*, из них в провинции Идлиб — 10 обстрелов, в провинции Латакия — пять обстрелов, в провинции Хама — один обстрел, в провинции Алеппо — один обстрел» — заявил Сытник