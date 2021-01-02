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Армения заявила о 3330 погибших с начала эскалации в Карабахе 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Армения заявила о 3330 погибших с начала эскалации в Карабахе
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян подтвердила гибель с армянской стороны 3330 человек за время эскалации в Карабахе с 27 сентября по 9 ноября.

"По состоянию на 1 января проведены судебно-медицинские исследования 3330 тел (погибших в Карабахе — ред.). Для идентификации и опознания тел с начала войны с тел и останков погибших взят 1441 образец, на этапе исследований находится 871 образец", — написала Никогосян в Facebook.

По ее словам, уже идентифицированы 436 тел, 66 — за последние 10 дней. "Специалисты научно-практического центра судебной медицины продолжают исследования и идентификацию тел погибших", — отметила Никогосян.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Армия , Армения
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