Армения заявила о 3330 погибших с начала эскалации в Карабахе 

"По состоянию на 1 января проведены судебно-медицинские исследования 3330 тел (погибших в Карабахе — ред.). Для идентификации и опознания тел с начала войны с тел и останков погибших взят 1441 образец, на этапе исследований находится 871 образец", — написала Никогосян в Facebook.