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США нанесли два удара с воздуха по объектам на юге Сомали 

ТАСС 1 час назад
США нанесли два удара с воздуха по объектам в Сомали
Фото: Reuters
Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) сообщило, что в координации с правительством Сомали нанесло 1 января два воздушных удара по объектам террористической группировки "Аш-Шабаб" на юге страны. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном в субботу на его официальном портале.

"Оба удара были нанесены в окрестностях города Куньо-Барроу, — отмечается в сообщении. — Первоначальные оценки свидетельствуют, что в результате были уничтожены обе цели". При этом подчеркивается, что, согласно имеющимся данным, никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее в субботу сомалийский новостной портал Goobjoog News передал, что ударам подверглось здание радиостанции, которая принадлежала исламистской террористической организации "Аш-Шабаб". Информации о пострадавших в результате этой акции не поступало.
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Армия , Аш-Шабаб , США , Сомали
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