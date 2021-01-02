США нанесли два удара с воздуха по объектам в Сомали

"Оба удара были нанесены в окрестностях города Куньо-Барроу, — отмечается в сообщении. — Первоначальные оценки свидетельствуют, что в результате были уничтожены обе цели". При этом подчеркивается, что, согласно имеющимся данным, никто из мирных жителей не пострадал.