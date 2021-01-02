Крупномасштабные учения по гражданской обороне планируется провести в России в 2021 году под руководством президента страны Владимира Путина

В октябре прошло года в РФ состоялись Всероссийские учения по гражданской обороне совместно с органами исполнительной власти всех уровней. Были отработаны вопросы оповещения и сбора руководящего состава, развертывания системы управления на всех уровнях, оповещения и информирования населения о порядке действий при угрозах. Главная площадка учений была развернута в Тверской области.