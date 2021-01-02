Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Стало известно о проведении в России крупных учений под руководством Путина 

News.ru 56 минут назад
Крупномасштабные учения по гражданской обороне планируется провести в России в 2021 году под руководством президента страны Владимира Путина.
В октябре прошло года в РФ состоялись Всероссийские учения по гражданской обороне совместно с органами исполнительной власти всех уровней. Были отработаны вопросы оповещения и сбора руководящего состава, развертывания системы управления на всех уровнях, оповещения и информирования населения о порядке действий при угрозах. Главная площадка учений была развернута в Тверской области.
Это подготовка к масштабным учениям под руководством президента Российской Федерации Владимира Путина в 2021 году, — приводит РИА Новости слова главы МЧС РФ Евгения Зиничева.
News.ru: последние новости
США попали в «морской капкан» из-за увеличения мощи ВМФ России и ВМС КНР США попали в «морской капкан» из-за увеличения мощи ВМФ России и ВМС КНР Боевые машины «Терминатор» усилят российскую армию на западе страны Боевые машины «Терминатор» усилят российскую армию на западе страны Военный эксперт объяснил, почему российский Т-90 — лучший танк мира Военный эксперт объяснил, почему российский Т-90 — лучший танк мира
Армия , Видео , Владимир Путин , Евгений Зиничев , МЧС , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
00:23
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
Шоу-бизнес Происшествия
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
00:40
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
В мире Европа
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
00:19
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
Происшествия В мире
Жена президента США оконфузилась в прямом эфире
00:17
Жена президента США оконфузилась в прямом эфире
В мире Политика
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
00:12
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
Происшествия Новости Москвы
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
00:12
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
00:25
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
Новости Москвы Общество
Запутавшийся в гирлянде самолет едва не разбился
01:20
Запутавшийся в гирлянде самолет едва не разбился
Происшествия В мире
Вандалы сожгли десятки машин в новогоднюю ночь
01:06
Вандалы сожгли десятки машин в новогоднюю ночь
Происшествия В мире
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
01:29
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение