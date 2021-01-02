В конце декабря к Пхеньяну стали стягивать сотни военных грузовиков, которые размещены в районе, традиционно используемом для подготовок к крупным военным парадам. По мнению ряда зарубежных СМИ, в ближайшее время в КНДР пройдет очередной военный парад, который будет приурочен к 8-му съезду Трудовой партии Кореи (ТПК).

Как сообщил специализирующийся на новостях о Северной Корее англоязычный портал NK News, большое количество военных грузовиков в районе Мирим на окраине Пхеньяна было зафиксировано на снимках со спутников, сделанных 24-25 декабря. Через несколько дней снимки того же района подтвердили наблюдения: грузовых машин стало еще больше, и они были перегруппированы.

В районе Мирим находится большая площадь, которая является точной копией площади имени Ким Ир Сена в центре Пхеньяна. Потому Мирим используется для подготовки военных к парадам, которые затем проходят в центре северокорейской столицы.

Стягивание большого количества военных грузовых автомобилей к площади Мирим обычно говорит о начале подготовки к параду. В этой связи эксперты NK News предположили, что в Пхеньяне в ближайшее время состоится очередной военный парад. Предыдущее аналогичное мероприятие состоялась относительно недавно — 10 октября прошлого года — и было приурочено к 75-й годовщине основания Трудовой партии Кореи (ТПК). Теперь же парад, скорее всего, будет проведен в связи с 8-м съездом ТПК. Делегаты уже прибыли в Пхеньян, а потому сам съезд должен пройти в ближайшие дни. Парад же может стать частью торжественных мероприятий в честь завершения съезда.

Правда, специалисты отмечают возможность проведения парада не в январе, а позже — 8 февраля этого года, когда будет отмечаться 73-я годовщина создания Вооруженных сил КНДР.

Журналисты другого издания, специализирующегося на КНДР, портала Daily NK, со ссылкой на анонимные источники подтвердили факт подготовки парада в связи со съездом ТПК. Они отметили, что в отличие от парада 10 октября 2020 года, когда было показано большое количество нового оружия и техники Северной Кореи, теперь ограничатся лишь маршем военнослужащих без значительного числа техники. Ожидается, что за парадом будет наблюдать Ким Чен Ын.

Впрочем, как это часто бывает в случае с КНДР, абсолютно точно пока никто не может сказать о том, когда будет парад и будет ли вообще, но признаки подготовки к нему очевидны. Ожидается, что на новых снимках из космоса будет заметно уже прохождение военных в парадных построениях на тренировках на площади Мирим.