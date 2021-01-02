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Первая танковая армия Западного военного округа (ЗВО) в 2021 году получит более 200 единиц военной и специальной техники, в частности, новые танки Т-90М «Прорыв» и боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», сообщил командующий армией генерал-лейтенант Сергей Кисель.

Кисель сообщил, что «в течение года в танковое объединение поступят глубоко модернизированные танки Т-80БВМ, новейшие танки Т-90М „Прорыв“ боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины поддержки танков, бронетранспортеры БТР-82А», передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Кроме того, армия получит разведывательно-химические машины РХМ-6-01, дымовые машины ТДА-3, подвижные инженерные ремонтные комплексы и другую технику.

БМПТ «Терминатор» — это российская боевая машина поддержки танков, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника.