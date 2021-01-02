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Москва

США попали в «морской капкан» из-за увеличения мощи ВМФ России и ВМС КНР 

News.ru 34 минуты назад
Военно-морские силы Китая и Военно-морской флот России повлияли на исключительность США в Мировом океане, загнав американцев морской капкан, заявил политический аналитик Лукас Лейрос.
Такое мнение эксперт высказал, рассуждая о новой американской военной-морской стратегии. По его словам, Соединённые Штаты регулярно оправдывают провокации в сторону РФ и КНР необходимостью защищать национальные интересы и природные ресурсы. При этом власти страны всё ещё настаивают на отсутствии прав у этих двух государств на получения контроля над источниками сырья, в связи с чем ключевые тезисы США звучат нелепо.

Обе державы достигли в своем развитии небывалых ранее высот, что позволило им поймать Америку в прочный морской капкан, — подчеркнул Лейрос.

Он считает, что американские власти уже давно мучает «российско-китайская угроза», и несмотря на абсурдность большинства заявлений, опасения Соединённых Штатов о росте влияния России и Китая, небезосновательны, передаёт «Политэксперт».
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Ранее NEWS.ru писал, что Россию подозревают в желании создать военную базу на Кипре. По крайней мере, такую гипотезу выдвигают в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS), анализируя расстановку сил в Средиземноморье. Москву считают влиятельным игроком в регионе, однако называют её политику угрозой для американских интересов.
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Армия , Видео , CSIS
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