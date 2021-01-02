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Производство истребителя F-35 перенесено на неопределенный срок 

ТК «Звезда» 1 час назад
Производство истребителя F-35 перенесено на неопределенный срок
Фото: Wikimedia
Пентагон принял решение отложить массовое производство новейшего истребителя-бомбардировщика F-35 на неопределенный срок. Боевые испытания самолета постоянно переносятся с 2017 года.
В минувшем месяце истребитель должен был подняться в воздух, но сроки вновь были сдвинуты. Новую дату испытательных полетов власти США сообщат по итогам независимой технической экспертизы, пишет Bloomberg. Тогда будет принято решение и о его производстве.
Ранее военный обозреватель Александр Артамонов сравнил F-35 и российский Су-57. Дело в том, что у американского истребителя свыше 900 недоработок, более трети из которых относятся к числу летальных. Конструкторам предстоит исправить систему управления турбиной, лазерный дальномер, маяк катапультирования и недоработки с покрытием.
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Армия , В мире , Александр Артамонов , Пентагон , Bloomberg , США
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