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Москва

Японцы предложили бороться с ракетами РФ военной хитростью 

Павел Тиунов 30 минут назад
Японцы предложили бороться с российскими ракетами военной хитростью
Фото: РИА Новости
Жители Японии назвали способы, как можно нивелировать угрозу, исходящую от российских сверхзвуковых ракет, сообщает «ИноСМИ». Они сошлись во мнении, что Токио следует заняться собственными разработками.
Таким образом читатели отреагировали на статью агентства Kyodo. Журналисты уверяют, что в Японии на государственном уровне была принята программа по противодействию российским сверхзвуковым ракетам. Намечен план мероприятий, в которых также будут участвовать США, где кампания по противодействию угрозам со стороны России и Китая уже идет полным ходом.
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Ознакомившись с тезисами статьи, японские читатели заявили, что «сидеть сложа руки в ожидании гибели нельзя». Многие отметили, что Япония должна в ближайшее время заняться разработкой собственного оружия аналогичного класса. Одни предложили военную хитрость — создать «хотя бы одну» сверхзвуковую ракету, а заявить о сотнях. Другие задумались о ядерном оружии. Третьи настояли на разработке системы электронных помех, поскольку сбить сверхзвуковые ракеты почти невозможно. Наконец, один из читателей поинтересовался, обладает ли сегодня Япония достаточными знаниями и ресурсами, чтобы защититься от смертоносного оружия.
Отвечая на поставленный вопрос, пользователи пришли к мнению, что бороться с российскими и китайскими ракета невозможно. Сделать это не могут ни японцы, ни американцы, говорится в статье.
Ранее, как сообщал «Рамблер», китайские журналисты заявили, что в России разрабатывается проект боевого железнодорожного комплекса, способного нести на себе стратегическое вооружение, под названием «Баргузин». По их мнению, грозное оружие способно заставить «застыть кровь в жилах американцев».
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Армия , InoSMI.Ru
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