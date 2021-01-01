Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Конгресс преодолел вето Трампа по оборонному бюджету 

ТАСС 47 минут назад
Конгресс преодолел вето Трампа по оборонному бюджету
Фото: Reuters
Сенат Конгресса США в пятницу преодолел вето президента Дональда Трампа, который заблокировал ранее проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год (начался в стране 1 октября 2020 года) в размере $740 млрд Трансляцию голосования вели американские новостные телеканалы.
Палата представителей Конгресса преодолела вето главы государства в понедельник. Таким образом, несмотря на противодействие американского лидера, вступают в силу положения оборонного бюджета, который включает расширение санкций в отношении газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Обе палаты Конгресса впервые за все время президентства Трампа смогли преодолеть его вето.
Видео дня. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
ТАСС: последние новости
От "Триумфа" — к "Прометею". С чем армия заканчивает 2020 год От "Триумфа" — к "Прометею". С чем армия заканчивает 2020 год Военные полицейские РФ прибыли в сирийский район Айн-Иса для стабилизации обстановки Военные полицейские РФ прибыли в сирийский район Айн-Иса для стабилизации обстановки Путин призвал наконец заменить "кукурузник" Ан-2 новым самолетом "Байкал" Путин призвал наконец заменить "кукурузник" Ан-2 новым самолетом "Байкал"
Армия , Дональд Трамп , Конгресс США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
00:12
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
00:25
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
Новости Москвы Общество
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
01:20
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
Происшествия В мире
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
01:29
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
Происшествия Пожары
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
00:32
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
Общество
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
01:06
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
Происшествия В мире
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
01:45
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
Происшествия Криминал
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
00:24
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
Происшествия Пожары
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
01:27
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
Происшествия
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
00:39
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение