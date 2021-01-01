Конгресс преодолел вето Трампа по оборонному бюджету 

Сенат Конгресса США в пятницу преодолел вето президента Дональда Трампа , который заблокировал ранее проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год (начался в стране 1 октября 2020 года) в размере $740 млрд Трансляцию голосования вели американские новостные телеканалы.

Палата представителей Конгресса преодолела вето главы государства в понедельник. Таким образом, несмотря на противодействие американского лидера, вступают в силу положения оборонного бюджета, который включает расширение санкций в отношении газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Обе палаты Конгресса впервые за все время президентства Трампа смогли преодолеть его вето.