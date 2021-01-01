Эксперт назвал российский Т-90 лучшим танком мира

Российский танк Т-90 превосходит западные аналоги, он стал лучшим на планете по соотношению между ценой и качеством, считает военный эксперт Юрий Кнутов . По его словам, боевой машине отдают должное не только в РФ , но и за её пределами. Она хорошо показала себя во время конфликта в Сирии и других горячих точках.

Т-90 обладает хорошим бронированием, низким силуэтом, мощным и современным вооружением, позволяющим вести огонь не только разными типами снарядов, но и управляемыми ракетами, пишет портал Nation News.

Кроме того, Т-90 ремонтопригоден в полевых условиях, у него есть модернизационный ресурс и довольной низкая стоимость — в два раза дешевле американского «Абрамса» и в три раза дешевле французского «Леклерка».

Новая модификация танка Т-90 «Прорыв» приближается к боевым возможностям [новейшего российского] танка «Армата», но при этом она значительно дешевле. На неё установлена новая башня с вынесенным боекомплектом, что значительно повышает живучесть танка и экипажа в случае подрыва, — отметил Кнутов.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 имеет ряд преимуществ перед американским аналогом F-35. Об этом заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко . По его словам, самолёт является технологическим шедевром. Он назвал аэродинамическую компоновку Су-57 более совершенной, чем у американского истребителя.