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Москва

Украина приняла на вооружение новейший снайперский комплекс 

Ferra.ru 1 час назад
Стало известно о том, что Украина приняла на вооружение новейший снайперский комплекс. Так, согласно обнародованным данным, военным начали выдавать дальнобойное снайперское оружие «Снайпекс» — Snipex T-REX и Snipex ALLIGATOR.
«Снайпекс» — Snipex T-REX и Snipex ALLIGATOR изготавливают в Харькове, а подходят они под патрон 14,5х114 мм. Прототип винтовки Snipex T-REX впервые продемонстрировали в 2017 году, тогда как в 2019 году она приняла свой окончательный вид. Также в 2019 году ее начали тестировать.
Известно, что изначально снайперский комплекс весил порядка 22 кг, тогда как сейчас он достиг 25 кг. Судя по весу, винтовка не подойдет для эксплуатации в качестве переносного снайперского оружия. В то же время, ее смогут использовать для поражения техники.
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Армия , Видео , В мире , Харьков
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