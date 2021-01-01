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Минобороны: У границ России обнаружили 4 тыс. самолетов за 2020 год 

Национальная Служба Новостей и ещё 1 1 час назад
Минобороны: У границ России обнаружили 4 тыс. самолетов за год
Фото: РИА Новости
Около 2,9 тыс. боевых и более 1,1 тыс. разведывательных самолетов в течение 2020 года обнаружили российские военные около границ страны.

«В ходе несения боевого дежурства по воздушно-космической обороне в 2020 учебном году подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили свыше 1 млн воздушных судов, в том числе порядка 2900 боевой и более 1100 разведывательной авиации», — цитирует сообщение ведомства RT.

Ежедневное боевое дежурство в составе подразделений радиотехнических войск несут более 6 тыс. военных. Ранее во вторник,29 декабря 2020 года, у российских границ был перехвачен самолёт OP-3C ВВС Японии. Истребитель Су-30 из сил Восточного военного округа поднялся на опознавание и перехват объекта над Японским и Охотским морями и сопроводил самолёт, не допустив нарушения госграницы.
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Армия , Министерство обороны
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