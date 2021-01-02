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На учениях «Запад-2021» военные будут бороться с крылатыми ракетами и беспилотниками 

ТАСС и ещё 3 5 часов назад
На учениях «Запад-2021» военные будут противостоять беспилотникам
Фото: РИА Новости
Особое внимание на стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) "Запад-2021" будет уделено борьбе с крылатыми ракетами и беспилотниками, сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"В ходе проведения СКШУ "Запад-2021" особое внимание планируется уделить борьбе с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами, огневому и радиоэлектронному воздействию на условного противника, применению вертикальных охватов силами тактических воздушных десантов, быстрому переходу от одного вида боевых действий к другому и созданию сложной, динамичной обстановки", — сказали в округе.

Также будут отработаны самостоятельные боевые действия подразделений в отрыве от главных сил, проведение глубоких рейдов, охватов и обходов.
В стратегических учениях "Запад-2021" будут задействованы воинские части общевойсковой армии ЗВО. В рамках подготовки к главному мероприятию года будут проведены внезапные проверки соединений и воинских частей округа. Будут отработаны практические действия подразделений по их переброске на значительные расстояния комбинированным способом. Особое внимание в ходе проверок уделят вопросам организации управления подразделениями с применением средств автоматизации.
Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021", направленные на укрепление военной безопасности Союзного государства, пройдут в сентябре 2021 года. План учений был утвержден в октябре 2020 года на совместной российско-белорусской коллегии военных ведомств двух стран.
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Армия , Монголия
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