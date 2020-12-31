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Москва

США укрепили военную базу в Ираке в преддверии годовщины убийства Сулеймани 

Lenta.ru 47 минут назад
США укрепили военную базу в Ираке в ожидании удара Ирана
Фото: Reuters
Пентагон усилил периметр военной базы Айн аль-Асад в Ираке в преддверии годовщины убийства иранского генерала Касема Сулеймани, главы элитного спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Соответствующая видеозапись размещена в Telegram-канале «Военный обозреватель».
Как отмечает канал, США укрепили базу в том числе перед предстоящей инаугурацией избранного президента США Джо Байдена. На опубликованных кадрах видны бетонные блоки, которые расположены по периметру.
В конце декабря власти Ирана составили список из 48 людей, причастных к убийству иранского генерала, главы КСИР Касема Сулеймани.
Сулеймани погиб в иракском Багдаде 3 января 2020 года при ракетном обстреле со стороны США. Вместе с генералом были убиты несколько сопровождавших его офицеров и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани». В США заявили об отсутствии жертв и минимальном ущербе военным базам.
В Пентагоне заявляли, что приказ об убийстве Сулеймани был отдан лично президентом Дональдом Трампом. Эту идею американскому лидеру мог подать госсекретарь Майкл Помпео. США считали генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.
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Комментарии
Армия , Майкл Помпео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Пентагон , Багдад , Ирак , Иран , США , Тегеран
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