США укрепили военную базу в Ираке в ожидании удара Ирана

Пентагон усилил периметр военной базы Айн аль-Асад в Ираке в преддверии годовщины убийства иранского генерала Касема Сулеймани, главы элитного спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Соответствующая видеозапись размещена в Telegram -канале «Военный обозреватель».

Как отмечает канал, США укрепили базу в том числе перед предстоящей инаугурацией избранного президента США Джо Байдена . На опубликованных кадрах видны бетонные блоки, которые расположены по периметру.

В конце декабря власти Ирана составили список из 48 людей, причастных к убийству иранского генерала, главы КСИР Касема Сулеймани.

Сулеймани погиб в иракском Багдаде 3 января 2020 года при ракетном обстреле со стороны США. Вместе с генералом были убиты несколько сопровождавших его офицеров и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани». В США заявили об отсутствии жертв и минимальном ущербе военным базам.